«الهوية والجنسية» تطلق «فحوصاتنا منا وفينا»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ممثلة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي أمس، مبادرة «فحوصاتنا منا وفينا»، الرامية نحو تفعيل وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ودعماً لمواصلة جهود الدولة ضمن مبادرة «نلتزم لننتصر» لحماية أفراد المجتمع، حيث استهدفت «الهيئة» توفير أفضل الخدمات المقدمة لمتعامليها من كبار المواطنين، عبر إجراء فحص الدم الخاص بتقنية DPI وبالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية لضمان توفير أقصى درجات السلامة للعاملين ولمراجعي مركز سعادة المتعاملين بالإدارة.

كما دعت «الهيئة» مؤخراً جميع أفراد المجتمع للاستفادة من الخدمات الذكية التي تقدمها والتجاوب والالتزام بالخطة الزمنية أعلاه لتحقيق متطلبات التباعد المكاني عبر جميع مراحل تقديم وتوفير الخدمة، وتفادياً للوقوع في الغرامات الإدارية، مناشدة عملائها بضرورة إنجاز معاملاتهم عبر منصة الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والتي تقدم بأعلى مستويات الجودة للارتقاء بخدمة العملاء ورفع مؤشر السعادة في تقديم الخدمات.