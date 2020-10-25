«موارد عجمان» تصدر تعميماً بشأن مخالفي «الاحترازية»

عجمان (الاتحاد)

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية بإمارة عجمان، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، في إطار الحفاظ على سلامة وصحة جميع موظفي حكومة عجمان، بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامیة إلى الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد «كوفید - 19».

وأكدت الدائرة على الجهات الحكومية في إمارة عجمان، إلزام كافة الموظفين بإجراء الفحوص الدورية الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» حسب الكشوفات الواردة من الجهات الحكومية لدائرة الموارد البشرية والمُرسلة لمركز المسح الوطني في الإمارة وحسب دورية الفحص المقررة لذلك، وضبـط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات والوقائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المساءلة الإدارية؛ ومخالفة وإحالة أي موظف غير ملتزم إلى لجنة المخالفات الإدارية بالجهة الحكومية، متى نُسبت إليه أي مخالفة لتلك التدابير والإجراءات، ويعود تقدير الجزاء للجنة المخالفات، بما يتوافق وجسامة المخالفة المكررة ودون الإخلال بالقواعد والإجراءات المقررة في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، وستقوم دائرة الموارد البشرية بتزويد الجهات الحكومية بأسماء الموظفين المتخلفين عن إجراء الفحوص.

كما نص التعميم على اعتبار الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية من الواجبات الوظيفية، حسب حكم المادة (39) من المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2017م بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان.