وكيل «العدل» يتفقد محاكم اتحادية

أبوظبي (الاتحاد)

تفقد الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، أمس، عدداً من المحاكم الاتحادية في المناطق الشمالية، حيث شملت الزيارة محاكم الفجيرة وخورفكان وكلباء، والتقى هناك رؤساء وقضاة المحاكم وموظفيها ورافقه خلال جولته عبيد الظاهري، وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات القضائية، والمستشار جاسم سيف بوعصيبة، مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبدالله الماجد، الوكيل المساعد للخدمات المساندة، حيث اطلع خلال الجولة التفقدية على سير العمل القضائي وإجراءات عمل الخدمات الإلكترونية والذكية المقدمة للمراجعين عن بُعد، في مختلف إدارات وأقسام المحاكم ومراكز إسعاد المتعاملين، موجّهاً بضرورة التأكد من تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا، لاسيما خلال الوضع الراهن، حيث تبذل الدولة ممثلة بجميع المؤسسات الحكومية جهوداً استثنائية كبيرة تكفل أمن وسلامة المتعاملين والموظفين.

كما استمع القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، خلال جولته، إلى ملاحظات بعض الموظفين والمراجعين حول الصعوبات والتحديات التي قد تواجههم في تقديم واستخدام الخدمات الإلكترونية والذكية.