«أمناء أميركية الشارقة» يطلع على الخطط المستقبلية

الشارقة (وام)

نيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، ترأس حميد جعفر، عضو مجلس الأمناء، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي عقد عن بُعد، يوم أمس الأول، لمراجعة الإنجازات التي حققتها الجامعة، وسبل تطويرها لعام 2020، ولإقرار الميزانية التشغيلية العامة للعام 2020 - 2021.

واطلع المجلس على استجابة الجامعة لجائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز التعلم عن بُعد وتطوير البحث العلمي.

واستعرض المجلس أداء الجامعة والأهداف التي وضعتها لاستقطاب وتسجيل الطلبة لخريف 2020 وانضمام طلبة من كفاءات عالية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا، بما في ذلك برامجها الجديدة، مثل دكتوراه علوم المواد والهندسة وماجستير العلوم في إدارة البناء وماجستير العلوم في المالية.

وناقش المجلس التقدم المحرز في جدول بحوث الجامعة، بما في ذلك التطوير المستمر لمقاييس الأداء الرئيسة، والاعتراف والتكريم الذي تحصل عليه الهيئة التدريسية والطلبة على مستوى العالم، بدءاً من العمل على تطوير علاج لسرطان الثدي وانتهاء بتفوقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاعتراف العالمي بقدراتها في الجائزة العالمية لطلبة البكالوريوس في البحث العلمي.

وتقدم الجامعة الأميركية في الشارقة لطلبتها تجربة أكاديمية وفرصاً متنوعة لتعزيز الاستقلال التعليمي والأنشطة اللاصفية البحثية والفعاليات الإبداعية، وتطوير الأفكار وشحذ المواهب لتحويلها إلى خدمات تنفع المجتمع.

ونظراً للدور الفاعل الذي يلعبه خريجو الجامعة، فقد اطلع المجلس على النجاح الذي أحرزته أفرع رابطة خريجي الجامعة والتي افتتحت مؤخراً في الأردن ومصر، وعلى المبادرات والبرامج الجديدة مثل برنامج الخريجين للتوجيه والإرشاد، وقد عبر المجلس عن شكره وتقديره لمساهمات الخريجين.

