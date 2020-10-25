الخميس إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم الخميس المقبل 29 أكتوبر الجاري، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين كافة في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف. جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية في الدولة.

كما أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة أن إجازة المولد النبوي الشريف لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ستكون يوم الخميس 29 أكتوبر 2020، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 1 نوفمبر 2020، باستثناء الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة.

ورفعت الدائرة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، بهذه المناسبة، داعيةً الله عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.