650 مشاركاً في برامج تأهيل معلمي «الفلسفة»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

بدأت وزارة التربية والتعليم تنفيذ البرامج التأهيلية المتخصصة لتدريس مادة الفلسفة للمعلمين بالحلقتين الأولى والثانية، حيث بلغ عدد المسجلين مع انطلاقة البرنامج 650 من المعلمين حتى الآن، وسوف تنضم «الفلسفة» إلى حزمة المواد الدراسية بداية من العام الدراسي 20/21، وسوف تتاح دراستها للطلبة والمهتمين، وسوف تقسم إلى ثلاثة مستويات دراسية، لتعليم التفكير الفلسفي للأطفال، في خطوة لإدخال تعليم الفلسفة في النظام التربوي الإماراتي للحلقة الأولى، ضمن الرؤية الاستراتيجية الرسمية لاستكمال بناء المواطن الإماراتي، المستقل في تفكيره والمتوازن في عناصر شخصيته، يجمع داخل وحدة كلية متجانسة بين ما هو عالمي في الثقافة الإنسانية، وكل ما تحويه ثقافته الوطنية. وقال الدكتور حمد اليحيائي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم: إن الوزارة استعدت لذلك من خلال لتأهيل المعلمين في الحلقتين الأولى والثانية لتدريس مادة الفلسفة والتي من المنتظر أن يتم تدريسها العام المقبل، وبذلك تكون مادة الفلسفة تتويجاً لمسارات تفكير الطالب الإماراتي وتهيئةً له للانخراط الواعي في قضايا مجتمعه والإنسانية عامة. وقال: إن هذا البرنامج يركز على التفكير الفلسفي للشرائح العمرية الأقل عمراً، ويناقش البرنامج العديد من الأمور ذات الصلة بالفلسفة وأهميتها، وكيف تساعد المعلمين أنفسهم وعلى سبيل المثال، أنها تفيد المعلمين في «جعل الطالب يتحمل مسؤولية اكتساب المعرفة، ويمتد التعلم ما بعد الصف المدرسي للحياة اليومية، يخفف الحمل عن كاهل المعلم، ويجعل من التفكير عادة ذهنية مستدامة»، إجمالاً فإن البرنامج يفيد المعلم - المتعلم - البيئة التعليمية المنهج - استراتيجيات التعليم.

وأوضح بأن برنامج تعليم الفلسفة للمعلمين عن بُعد، والذي يأتي انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية الاستثمار في مجال اقتصاد المعرفة ورأس المال البشري وبناء اقتصاد عقلاني، وبناء مدرسة وطنية بجودة عالمية تهدف إلى تكوين المواطن الإماراتي المعتز بانتمائه للوطن وللأمة العربية والمجتمع الإنساني. مواطن يقدر ذاته، ويحترم غيره، ويدرك حقوقه وواجباته داخل الدولة ومؤسساتها، كما ينبذ العنف والتعصب. كما يطبق منهج تعليم التفكير الفلسفي في 60 دولة على مستوى العالم، منها «سويسرا، بريطانيا، كندا. فرنسا. ايطاليا. إسبانيا -اميركا، الصين، استراليا. نيوزيلندا، تركيا، سنغفاورة».