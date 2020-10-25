«رأس الخيمة للموهوبين» تتصدر مراكز «سمارت برين»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت سمية حارب عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير ومؤسس أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، أن الأكاديمية تحرص جاهدة على دعم الطلاب الموهوبين والمبدعين وتوفير بيئة محفزة لإطلاق مهاراتهم العلمية، من أجل خلق جيل جديد تتماشى أفكاره وإبداعاته مع فكر ومعطيات العصر الراهن والمستقبل في مجالات مختلفة.

جاء ذلك بعد أن حصدت الأكاديمية مراكز متقدمة في المسابقة العالمية العشرين لبرنامج (سمارت برين) الذي شارك فيه 10 طلبة من الأكاديمية عن بُعد في أكتوبر الجاري، حيث حصدت المركز الثاني عالمياً بميدالية فضية والمركز الرابع والخامس عالمياً أيضاً؛ كما حصدت سبعة مراكز متقدمة على مستوى كندا والشرق الأوسط، منوهة أنه نظراً للظروف الاستثنائية لهذا العام، فقد نُفذت المسابقة إلكترونياً -عن بعد- من قبل وكلاء سمارت برين في الشرق الأوسط، بالتنسيق مع شركة سمارت برين العالمية في تايلند، وذلك بمشاركة عشرة طلبة من الأكاديمية من أصل 600 طالب وطالبة من 10 دول من مختلف دول العالم.

وبينت سمية حارب أن المشاركة في المسابقة جاءت من منطلق حرص الأكاديمية على تحقيق رؤيتها ورسالتها في دعم الموهوبين والمبدعين، وخلق جيل مبدع قادر على امتلاك مهارات فائقة في الرياضيات والحساب، وتعزيز حالة التنافس الإيجابي بين الطلبة واكتشاف المبدعين منهم واستثمار قدراتهم، ليتبوأ كل منهم مقاعد رئيسية في صفوف علماء المستقبل، وتوفير بيئة محفزة لطلاب وطالبات المدارس في الدولة تمكنهم من اكتساب مهارات تكنولوجية متقدمة، وذلك عبر مراحل متكاملة، من شأنها المساهمة في تعزيز المهارات الإبداعية لدى الناشئة وتطوير قدراتهم، ليكونوا جاهزة للتعامل مع متغيرات سوق العمل في المستقبل.