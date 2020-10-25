«التدريس الرقمي» في جامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

نظم مركز التميز في التعليم والتعلم CETL- بجامعة الإمارات ندوة علمية متخصصة عن بُعد، بعنوان «التدريس في العصر الرقمي»- مبادئ توجيهية لتصميم التعليم والتعلم، بحضور الخبير والدكتور توني بيتس- من مدرسة تشانج في التعليم المستمر، من جامعة ريرسون الكندية، والبروفيسور حسان محمد سليم مدير مركز التميز في التعليم والتعلم، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدكتوراه.

واستعرض الدكتور توني بيتس أهم المهارات المطلوبة في عصر التعليم الرقمي، وقدم نبذة عن الكتاب الذي أصدره بعنوان «التدريس في العصر الرقمي»، عن كيفية مساعدة المعلمين للطلاب على تطوير المعرفة والتغيرات الأساسية التي طرأت على التعلم وهيكلية الاقتصاد ونمو مجتمع المعرفة، وأوضح أهم المهارات المطلوبة في العصر الرقمي، وطرح تساؤلاً حول: هل يجب الربط بين التعليم وسوق العمل مباشرة؟ وأثر التوسع في طرق التدريس والتغيرات الحادثة في المجتمع وتغير أسواق التعليم العالي.