67 حاسباًً آلياًً لدعم تعليم الأيتام «عن بُعد»

الشارقة (‏وام)

سلمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي 67 جهاز حاسب آلي لأسر الطلبة الأيتام المنتسبين، بقيمة مالية تزيد على 160.000 درهم، بدعم من أفراد المجتمع، ضمن مشروع «علم بالقلم» الداعم لتعليم الأيتام ودعم تعلمهم عن بُعد. وأفادت علياء عبدالله - تنفيذي الشؤون التعليمية في المؤسسة: «تستمر المؤسسة في تقديم الدعم التعليمي للطلبة الأيتام التزاماً منا بالوقوف على احتياجاتهم التعليمية، وتغطية لمتطلباتهم الدراسية، فقد عملت المؤسسة في الفترة الماضية على حصر أعداد الطلبة الأيتام غير القادرين على توفير أجهزة الحاسب المستخدمة في التعلم عن بُعد، ومن ثم تشجيع أفراد المجتمع من المهتمين بتقديم الدعم الإنساني تجاه الأيتام، لأجل توفير 67 حاسباً آلياً لدعم الطلبة المتعثرين مادياً من الطلبة المنتسبين للمؤسسة».