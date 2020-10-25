«تدوير» ينهي استعداداته لمهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

أنهى مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» استعداداته للمشاركة في مهرجان الظفرة السنوي الذي ينطلق في 5 نوفمبر القادم، وسط إجراءات احترازية ووقائية، ويعتبر المركز راعياً وشريكاً استراتيجياً للدورة الحالية من المهرجان، وذلك تماشياً مع حرصه الدائم في الحفاظ على المظهر الجمالي ونظافة منطقة الظفرة بوجه عام، ومنطقة المهرجان بشكل خاص، وأعد «تدوير» خطة عمل متكاملة لضمان توفير كافة خدمات الصحة العامة التي يحتاج إليها الزوار والمشاركون في المهرجان، الذي ينطلق في موسم استثنائي وإجراءات مختلفة عن ما هو معتاد عنه، حيث خصص «تدوير» عدد 40 عاملاً تقريباً وكذلك عدد 17 من الآليات، كما تم تخصيص عدد 120 من الحاويات مختلفة الأحجام لاستيعاب أكبر قدر متوقع من المخلفات.

ويقوم «تدوير» بعددٍ من العمليات المختلفة، تشمل التعقيم اليومي لمنطقة المهرجان باستخدام آليات خاصة للتعقيم، حفاظاً على سلامة أرض المهرجان والعاملين فيه، وخدمات مكافحة آفات الصحة العامة «للذباب والبعوض وغيرها»، فضلاً عن توعية ميدانية من قبل مرشدي التوعية العامة للعزب المؤقتة وعزب «الريس» وعزب المشاركين، مع مراعاة الإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «إن مشاركة المركز في المهرجان تأتي انطلاقاً من دوره الفعال بصفته الجهة الحكومية المسؤولة عن بناء نظام مستدام لإدارة النفايات، ينسجم بدوره مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - في الحفاظ على التوازن بين الثقافة والتراث البيئي وتنميته، بما يسمح في أن تنعم الأجيال الحالية والمستقبلية ببيئة آمنة وصحية ومستدامة».

وأضاف الكعبي أن «تدوير» حرص منذ انطلاقته على أن يكون شريكاً استراتيجياً في كافة الفعاليات والبرامج التراثية والمجتمعية، وأن يسجل مساهمة متميزة في مختلف المهرجانات وخاصة المقامة في منطقة الظفرة، نظراً لدوره المجتمعي، وأهمية التواصل مع الأهالي والسكان بشكل مباشر، مما يسهم في تحقيق الفائدة المرجوة وإيصال أهداف ورسالة «تدوير» إلى شرائح المجتمع المحلي كافة.