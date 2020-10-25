طقس صحو اليوم

أبوظبي (وام)



توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب أحياناً على المناطق الغربية والجزر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:14 والثاني عند 21:11، والجزر الأول عند الساعة 16:27 والثاني عند الساعة 04:22.

بحر عُمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 18:54 والثاني عند الساعة 07:14، والجزر الأول عند الساعة 13:11 والثاني عند الساعة 00:46.