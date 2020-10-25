6 مجالات يتيحها «التوظيف الذاتي» للمواطنين

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

تتيح منصة «التوظيف الذاتي» التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، ستة مجالات رئيسة للعمل بنظام «الفري لانس» في قطاعات أهمها التصميم وخدمات التصوير والمونتاج والخدمات الإدارية والمهنية، والتي يمكن للمواطنين والمواطنات التسجيل فيها لتحقيق دخل إضافي بشكل مرن.

وقال أحمد آل ناصر وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية لـ«الاتحاد»: «إن المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي تعتبر أول منصة تفاعلية تطلقها الوزارة؛ بهدف استثمار المهارات والكفاءات الوطنية للمشاركة في إدارة مشاريع الجهات الحكومية والشبه الحكومية والخاصة تنفيذاً للأجندة الوطنية ذات الصلة».

وأضاف: «إن إطلاق المنصة يأتي في إطار منهجية الوزارة وسياستها بتطبيق حزمة من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز إمكانات الكوادر البشرية الوطنية في سوق العمل، وإنها تعتبر حلقة وصل ما بين أصحاب المهارات والجهات الحكومية والخاصة، يتم من خلالها استغلال مواهبهم في تنفيذ مشاريع مرنة يحققون بموجبها دخلاً مالياً يحصلون عليه مقابل الخدمات التي يقدمونها».

وأوضح أن المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي تساهم بقدر كبير في تحفيز الكوادر الوطنية لاتخاذ التوظيف الذاتي مساراً مهنياً في عددٍ من القطاعات الاقتصادية المهمة ضمن بيئة تنظيمية محكمة وداعمة لتلك الكوادر، مشيداً بالدور الفاعل للجهات الشريكة المساهمة في تفعيل المنصة وتحقيق مستهدفاتها الوطنية.

ويُعد التوظيف الذاتي للمواطنين نمط عمل غير تقليدي يحقق فيه الفرد المواطن دخلاً عن طريق ممارسة العمل بشكل مستقل ومرن، ويقدم من خلاله خدمة مهارية بشكل مؤقت لتنفيذ مشاريع أو مهام عمل مؤقتة، على عكس العمل التقليدي الذي يحصل الموظف بمقتضاه على راتب متكرر من صاحب العمل، وبما يختلف عن رواد الأعمال الذين لديهم التزامات تجارية بشكل مستمر.

وأطلقت الوزارة منصة إلكترونية (https:/‏/‏www.aefreelancer.ae/‏)، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الإمارات «شباب»، والمؤسسة الاتحادية للشباب التي تتيح للمواطنين والمواطنات أصحاب المهارات، ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً، تقديم الخدمات إلى الجهات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية بمقابل مادي نظير الخدمة المقدمة، وتستهدف المنصة الربط بين الموظفين الذاتيين من أصحاب المهارات والمؤسسات، بحيث تحصل المؤسسات على مهارات الطاقات الوطنية، وبالمقابل يحقق المواطنون دخلاً من خلال مسار مهنيّ حيويّ غير تقليدي.

وتمكّن المنصة لأصحاب المهارات الوطنية «المستقلين» تقديم خدماتهم ضمن في ستة مجالات أساسية تتمثل في خدمات التصميم، والخدمات الرقمية، وخدمات إعداد المحتوى والترجمة، وخدمات التسويق، وخدمات التصوير والمونتاج، والخدمات الإدارية والمهنية. وتندرج تحت كل من هذه المجالات الستة خدمات فرعية عديدة.