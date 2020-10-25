بلدية الظفرة تنفذ مشاريع تطويرية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة مجموعة من مشاريع تطوير البنية التحتية وتجميل وتطوير شاطئ المرفأ، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب الالتزام بها لضمان أمن وسلامة الجميع، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن مشاريع التطوير التي تهدف إلى تعزيز منظومة الطرق الداخلية في مدينة المرفأ مشروع تأهيل الحواجز الخرسانية بالمدينة لرفع كفاءة الطرق وتحسين أداء مكونات البنية التحتية، بالشكل الذي يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في منطقة الظفرة، وتلبية لاحتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق، بالإضافة إلى تحفيز الرقابة الفعالة والمحافظة على المظهر العام للمدينة.

كما تشمل عمليات تطوير وتجميل شاطئ مدينة المرفأ عدداً من المبادرات المجتمعية المبتكرة لإسعاد المجتمع وتوفير متنفس ترفيهي بالمرافق الحيوية التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار والعائلات على الشاطئ مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس «كورونا». وتضمنت مبادرة تجميل الشاطئ أيضا تركيب إنارة على نخيل شاطئ المرفأ بتصاميم هندسية مميزة وذات ألوان متنوعة ومبهجة تعمل بتقنية صديقة للبيئة، لإضفاء لمسة جمالية للشاطئ والمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لبلدية منطقة الظفرة واستراتيجيتها نحو تعزيز معايير جودة الحياة وإسعاد المجتمع. وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة. وتحرص البلدية على توفير أفضل الخدمات لسكان وزوار المنطقة، وتعزيز معايير جودة الحياة وتطوير المرافق الخدمية، وتوفير أماكن ترفيهية.