«يوم إماراتي» للتواصل الحضاري

دبي (وام)

تطلق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، المنصة الافتراضية للمبادرة الإماراتية-العالمية «اليوم الإماراتي للتواصل الحضاري السعيد»، والتي ستتضمن جلسة حوارية غداً، تحت عنوان: أسعد شعب أسعد مقيم، لبحث علاقة جودة الحياة والسعادة ودور تطور الأمن والأمان وأثره في إسعاد المقيمين.

وتهدف المنصة إلى إعداد أجيال منفتحة على العالم، بتعميق مفهوم التواصل الحضاري، كونه عنصراً أساسياً في إرساء دعائم التعايش والتسامح بين المجتمعات، من خلال فتح الآفاق مع مختلف ثقافات الشعوب المسلمة وغير المسلمة كافة، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.