100 محطة جديدة «على دربك»

دبي (الاتحاد)

قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي: إن مبادرة «على دربك» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس مديري مراكز الشرطة بالتعاون مع مجموعة اينوك لإصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة في محطات خدمة «اينوك»، حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2015، لا سيما أنه تم تدشين المرحلة الثالثة من المبادرة، أخيراً، بانضمام 100 محطة للمبادرة، بإجمالي 112 محطة شاملة جميع المراحل، وتدريب أكثر من 250 موظفاً من مشرفي المحطات لإنجاز متطلبات تقرير الحوادث المرورية.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمة متميزة لإسعاد المتعاملين، من خلال سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقرير المروري لحادث سير بسيط، والحفاظ على انسيابية حركة السير، وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تبنتها القيادة العامة لشرطة دبي لدعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتقليل عدد مراجعي مراكز الخدمة لتصل لمراكز بلا مراجعين.

من جانبه، أكد العميد سعيد حمد بن سليمان مدير مركز الراشدية، أنه بلغ عدد المحطات التي شاركت في المرحلة الثالثة من مبادرة «على دربك» 100 ليصل إجمالي عدد المحطات المشمولة في المبادرة 112 محطة لتسهل عملية إصدار تقارير الحوادث البسيطة على الجمهور، مشيراً إلى أن المبادرة مكملة لخدمة الحوادث المرورية البسيطة على تطبيق شرطة دبي الذكية، وتراعي فئة الذين لا يحملون هواتف ذكية أو الذين لا يتعاملون مع التقنيات الحديثة، أو بعض الثقافات من الجنسيات التي تصر على إصدار التقرير من مراكز الشرطة.

وأضاف أن المبادرة تحت إشراف ومظلة مجلس مديري مراكز الشرطة، حيث أظهرت النتائج مدى فعالية المبادرة من حيث تقليل عدد المراجعين وخفض زمن الانتظار، والتأثير في زمن الخدمات المقدمة في المركز، وتعزيز أواصر الشراكة بين المركز ومجموعة اينوك، لتطبيق أفضل المعايير لخدمة المتعاملين، وتطبيق استراتيجية شرطة دبي لسرعة إنجاز المعاملات، وخفض زمن انتظار المراجعين لمراكز الشرطة.

وتابع ابن سليمان أن فكرة مبادرة «على دربك» بدأت عام 2015، عندما لوحظ أن 82% من البلاغات الواردة للمراكز الشرطية حوادث مرورية بسيطة، وينتظر المراجعون وصول الدورية وتخطيط الحادث مما يترتب عليه أزمة مرورية وتعطل مستخدمي الطريق.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت تدريب 18 موظفاً فيما شهدت المرحلة الثانية تدريب 40 موظفاً، والمرحلة الثالثة تدريب أكثر 250، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، سخرت جميع إمكانياتها لضمان تقديم خدمات مبتكرة ونوعية تلبي تطلعات الجمهور.

الجدير بالذكر أن المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم لتقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود.

شراكة

قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «يسعدنا تعزيز الشراكة والتعاون مع شرطة دبي للتوسّع بمبادرة (على دربك)، وذلك لما لهذه المبادرة من أهمية في إسعاد الأفراد والمجتمع، ولكونها تندرج ضمن استراتيجية (اينوك) الرامية إلى خدمة شرائح المجتمع كافة، وبناء صلات وثيقة مع شركائنا عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص».