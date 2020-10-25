شرطة الشارقة تستقبل «القافلة الوردية»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، وعدد من الضباط بالمؤسسة، جمعية أصدقاء مرضى السرطان (القافلة الوردية) بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ضمن المبادرات التي تخدم الرعاية الصحية للنزيلات المؤسسة.

وقدمت الجمعية فحوصاً طبية، وشرحاً وافياً حول مخاطر مرض سرطان الثدي، وأعراضه، وسبل الوقاية منه، وأهمية الفحص الدوري للنساء، ونشر التوعية، والمعرفة بمرض سرطان الثدي، وتم إجراء فحوص لعدد (20) نزيلة من مختلف الجنسيات بالمؤسسة، باستخدام أحدث التقنيات الطبية الحديثة.

ووجه العميد شهيل، شكره للكادر الطبي والقائمين على القافلة الوردية، على الدور الإنساني الذي تقوم به للكشف عن سرطان الثدي عبر عيادة القافلة الوردية الطبية المتنقلة، إلى جانب المحاضرات والندوات الافتراضية في ظل جائحة «كورونا»، والتي يقدمها نخبة من المتخصصين في هذا المجال بعدة لغات، حول تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إجراء الفحوص الدورية، للوقاية من المرض.