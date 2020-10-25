شرطة أبوظبي تطلق «بوابة الموردين»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شرطة أبوظبي المرحلة الأولى من «المشروع الاستراتيجي: دورة عمل المشتريات والمدفوعات لـ بوابة الموردين»، ويأتي هذا المشروع تحقيقاً لخطط وتطلعات حكومة أبوظبي وتوجهات الإمارة في عملية التطوير والتحديث.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق أفضل الممارسات في تقديم خدمات عالية الجودة للشركاء والمتعاملين، وتحسين مؤشرات الرضا والريادة في مجالات العمل الشرطي، وفق معايير التميز العالمية، عبر التطوير المستمر.

وذكر أن عمليات تطوير الخدمات تجسد رؤية شرطة أبوظبي وتطلعاتها المستقبلية للموارد البشرية والمالية واستخدامها الاستخدام الأمثل لرفع الكفاءة والرشاقة المؤسسية والإنتاجية الوظيفية، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الحكومية، ويمكن للشركات والمؤسسات المسجلة ضمن سجل الموردين الاستفادة من الخدمات، اعتباراً من أول نوفمبر المقبل.