شرطة الشارقة تعود طفلاً

الشارقة (الاتحاد)

زار وفد من مركز شرطة البحيرة الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، يضم المقدم عبدالله سالم النقبي رئيس المركز، والمقدم سعيد الشامسي مدير البحث الجنائي بالمركز، طفلاً من الجنسية العربية يبلغ من العمر «4» سنوات، للاطمئنان على صحته، بعد أن سقط من الطابق الأول.

وأشار المقدم عبدالله النقبي، إلى أن الحادثة وقعت قبل 5 أيام، حيث تلقى المركز بلاغاً يفيد بسقوط طفل من علو، وعلى الفور انتقلت دوريات الاختصاص بالمركز، والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية له أثناء نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ومتابعة حالته الصحية حتى تماثله للشفاء، مؤكداً على دور الشرطة التكاملي مع كافة أفراد المجتمع.

من جانبه، قدم والد الطفل شكره وتقديره لشرطة الشارقة، على تعاملهم مع حادث ابنه بالسرعة المطلوبة، مما كان له أثر بالغ في إنقاذ حياته، ومتابعتهم لحالته الصحية باستمرار.

وناشدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع وأولياء الأمور، ضرورة متابعة ومراقبة أطفالهم ومعرفة أماكن تواجدهم داخل المنزل، خاصة في المباني المرتفعة، وذلك للحد من مخاطر سقوط الأطفال من شرفات ونوافذ البنايات والأبراج السكنية، خاصة في فترة اعتدال الطقس، كما نبهت إلى ضرورة إبعاد المقاعد أو الطاولات عن النوافذ أو الشرفات، حتى لا تكون أداة لصعود الأطفال عليها، وسقوطهم من الأماكن المرتفعة.