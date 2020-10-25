شرطة عجمان تناقش «جودة العمل»

عجمان (وام) ‎

ترأس العميد مبارك خلفان الرزي، مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات بشرطة عجمان.

ورحب مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة عجمان بالضباط أعضاء اللجنة العليا الدائمة، مشيداً بجهودهم المتميزة وإنجازاتهم في تعزيز جودة العمل الشرطي، في سبيل إسعاد المجتمع وتحقيق الأمن والأمان وتعزيز جودة الحياة وحماية الإنسان.

‎وتم خلال الاجتماع مناقشة التطورات في منظومة التميز الحكومي بشرطة عجمان، وعرض آلية استقبال الموظفين الجدد المستحدثة، والمشاريع التطويرية الاستباقية والابتكارية لتعزيز العمل الأمني والشرطي.‎