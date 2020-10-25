29 أكتوبر إجازة القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الخميس المقبل 29 أكتوبر الجاري إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية في الدولة.