أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة أن إجازة المولد النبوي الشريف لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ستكون يوم الخميس 29 أكتوبر 2020، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 1 نوفمبر 2020، باستثناء الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة.
 ورفعت الدائرة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة .. داعية الله عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.