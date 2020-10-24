موظفو أبوظبي يطلعون على «النووي السلمي»

أبوظبي (وام)

نظمت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، جلسة حوارية حول البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وذلك على مستوى جهات وموظفي حكومة أبوظبي.

حضر الجلسة كل من علياء عبدالله المزروعي، المدير العام لهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وكريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومحمد الزعابي، نائب المدير العام للشؤون الإدارية بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وراؤول عواد، نائب المدير العام لقطاع العمليات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وقدم كريستر فيكتورسن نبذة عن تاريخ الهيئة وأدوارها ومسؤولياتها في الجلسة الحوارية الأولى على نطاق موظفي الحكومة التي تستضيفها أبوظبي. كما أدار عوض حسين المر مدير إدارة الموارد البشرية جلسة حول موضوع بناء القدرات وتمكين الإماراتيين العاملين في مجال الطاقة النووية.

وعرضت سارة رشاد السعدي، مدير إدارة الأمن النووي بالإنابة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، موضوعاً حول القانون النووي والرقابة على محطة براكة للطاقة النووية، وأهمية نشر المعرفة ضمن المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات والعاملين والأفراد.

وأكدت علياء عبدالله المزروعي، المدير العام لهيئة الموارد البشرية، أهمية هذه الجلسة الحوارية في التعرف إلى دور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في بناء القدرات المواطنة، وصقل خبراتها لتولي مختلف المهام والمسؤوليات في مجال الطاقة النووية. وقالت «إننا نفخر بهذه الكوادر المواطنة التي عملت بكفاءة وتفان في هذا المشروع المهم منذ مراحل ما قبل التأسيس وصولاً إلى تشغيله، ونؤمن أن هذه الطاقات المبدعة سيكون لها دور كبير في قيادة مسيرة العطاء ومواكبة وتيرة التطور المتسارعة لدولة الإمارات، وتحقيق أعلى المراتب والريادة في كافة المجالات والقطاعات».

وقال كريستر فيكتورسن إن الجلسة الحوارية التي عقدت بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية في أبوظبي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى موظفي الحكومة حول أدوار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بوصفها الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات، وذلك في إطار برنامج الهيئة التوعوي الذي يهدف إلى التواصل مع كافة شرائح المجتمع للتوعية بمسؤوليات الهيئة، ودورها في ضمان أمن وأمان وسلمية الأنشطة النووية.