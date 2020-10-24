بلدية أبوظبي تعيد تأهيل شبكة صرف مياه الأمطار

أبوظبي (الاتحاد)

استعدت بلدية مدينة أبوظبي لاستقبال موسم الأمطار هذا العام بإعادة تأهيل شبكة تصريف مياه الأمطار، ووضع خطة متكاملة لحالات الطوارئ، وتوفير الآلات والمعدات اللازمة، بالشكل الذي يضمن استمرارية الأعمال، وحماية أفراد المجتمع من أي آثار ناتجة عن التقلبات الجوية.

وأكدت البلدية أنها تعمل على تطبيق الإجراءات الاستباقية، من خلال الإعداد المسبق لخطة الاستجابة لموسم التقلبات الجوية، حيث تشمل: تحديث قوائم الاتصال لضمان سرعة الاستجابة، وتحديد الموارد والإمكانات اللازمة للتعامل مع بلاغات الحالات الجوية، وإجراء التمارين الدورية حيث تتم من خلالها محاكاة السيناريوهات المتوقعة وإيجاد فرص التحسين لتعزيز آلية الاستجابة، وتفعيل غرفة العمليات حسب المعايير وأفضل الممارسات.

وأشارت البلدية إلى أنها، خلال موسم التقلبات الجوية، تحرص على ضمان السلامة العامة من خلال فرق الرصد والتفتيش، وصيانة شبكة صرف مياه الأمطار، والفرق فنية للطرق الداخلية والخارجية، فرق لصيانة شبكة الإنارة، فرق صيانة وتشغيل الحدائق والأصول الزراعية، فرق تنظيم ورقابة الشواطئ، فريق مركز اتصال الطوارئ 993.

ودعت البلدية جميع أفراد المجتمع إلى التواصل خلال موسم الأمطار عبر أرقام الطوارئ المتاحة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار، من خلال الخط الساخن 993، والرقم 9939930- 056 «واتساب»، والبريد الإلكتروني e993‏‭@‬adm.gov.ae.