«التسامح والتعايش» تحتفل بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة

أبوظبي (وام)

أكدت وزارة التسامح والتعايش أهمية المشاركة في الاحتفالية التي تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات غداً، بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، والتي تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الاحتفاء بها سنوياً، إيماناً بالقيم والمبادئ التي قامت عليها هذه المؤسسة العريقة ودعماً لجهودها المستمرة لتعزيز الأمن والسلام العالمي.

وأوضحت الوزارة بأن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لتأسيسها، يكتسب أهمية كبيرة في ظل المبادرات والمواقف القوية والكبيرة التي أنجزتها الإمارات مؤخراً، لدعم قيم السلام والعيش المشترك في منطقة الشرق الأوسط وجهودها الدولية لدعم السلام العالمي بين أمم وشعوب العالم.

ويشارك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في هذه المناسبة، ويلقي كلمة رئيسية في الفعالية التي تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومن الجدير بالذكر أن التجربة الإماراتية التي تمتد عبر نصف قرن من الزمان، والتي قامت منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» على التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، ولم تتوقف يوماً عن دعم السلام والأمن العالمي بكافة السبل الممكنة. وأشارت وزارة التسامح والتعايش إلى أن الاحتفال بيوم الأمم المتحدة على أرض إمارات الخير والتسامح، يحمل تقديراً كبيراً لهذا الصرح الأممي الذي أُنشئ لحماية السلم والأمن الدوليين على قاعدة من التعايش والحوار وقبول الآخر واحترام الاختلاف والتعاطف والتناغم، وهي جميعها القيم التي قام عليها المجتمع الإماراتي منذ اليوم الأول لتأسيس دولتنا الفتية على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» وسارت عليها قيادتنا الرشيدة من بعده، وكافة فئات المجتمع الإماراتي، وهي أيضاً الصفات التي تأسست من أجل تعزيزها وزارة التسامح والتعايش كأول وزارة في العالم لهذا الغرض.