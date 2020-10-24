رئيس جزر القمر يشيد بجهود الإمارات الإنسانية والتنموية

موروني (وام)

أشاد غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية والتنموية في أنحاء العالم، وثمن لدى استقباله أمس معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في العاصمة القمرية موروني.. توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة في مساندة بلاده والشعب القمري، منوهاً بمبادرات واتفاقيات السلام التي أبرمتها دولة الإمارات، لما فيه خير ومصلحة السلام ودعم الاستقرار والتنمية في كافة دول العالم.

كما أشاد غزالي بجهود الجروان والمجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم نشر قيم التسامح والمحبة والسلام حول العالم، ودعم مبادرات السلام والتسامح في أفريقيا والعالم.