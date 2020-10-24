مدير «شلل الأطفال» بمنظمة الصحة العالمية لـ «الاتحاد»: حكمة محمد بن زايد تحمي أطفال العالم

سامي عبدالرؤوف (دبي)

أكد الدكتور حامد جعفري مدير برنامج استئصال شلل الأطفال، إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً قيادياً مهماً على الصعيديْن الإقليمي والعالمي فيما يتعلق بالقضايا الصحية، لا سيّما شلل الأطفال. وقال جعفري، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أمس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال: «هناك الكثير من الأمثلة بالغة الأهمية على الدور القيادي لدولة الإمارات لتحقيق المنفعة العامة على الصعيد العالمي».

وأضاف: «من أبرز هذه الأمثلة، الدعم المتواصل من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهود مكافحة شلل الأطفال، وما يقدّمه سموه من تمويل في هذا الشأن، والدعم المباشر الذي تقدّمه الإمارات لباكستان».

ووصف جعفري هذا الاستثمار بأنه «استثمار حكيم»، إذ لا يحمي الأطفال والشعب الباكستاني فحسب، بل يحمي في الواقع الناس والأطفال في الإقليم كله -ومن بينهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة- لأنه يقلل من خطر الإصابة بشلل الأطفال وغيره من الأمراض.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بنظام قوي لترصُّد الأمراض، مؤكداً أن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يعمل عن كثب مع الجهات الصحية من أجل دعم الترصُّد البيئي للكشف عن فيروس شلل الأطفال على الفور، وهو أمر مهم نظراً لارتفاع خطر وفادة الفيروس بسبب حركة السفر بين الإمارات والبلدان المصابة بشلل الأطفال.

وعن مجالات التعاون بين المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الإماراتية في ما يتعلق بالوقاية من شلل الأطفال ومكافحته، أجاب جعفري: «يتعاون المكتب الإقليمي للمنظمة مع وزارة الصحة الإماراتية في عددٍ من المبادرات المهمة، منها الإبلاغ الأسبوعي عن ترصُّد فيروس شلل الأطفال في البلاد، حيث يُنشر هذا الإبلاغ في نشرة إقليمية أسبوعية، بالإضافة إلى التواصل الوثيق بشأن وضع شلل الأطفال في جميع أنحاء الإقليم». وأكد جعفري أن «هذا التواصل يضمن قدرة نظام الترصُّد على اكتشاف أي وفادة للفيروس على وجه السرعة وتقديم استجابة قوية لها».

وقال: «تعمل وزارة الصحة الإماراتية عن كثب على دعم التضامن الإقليمي في مجال استئصال شلل الأطفال، وقد اتخذت اللجنة الإقليمية هذا العام قراراً بتشكيل لجنة فرعية إقليمية معنية باستئصال شلل الأطفال والفاشيات الناجمة عنه».

وأضاف: «هذه اللجنة تضمن تضافر جهود القيادة الإقليمية من أجل دعم أفغانستان وباكستان، وهما البلدان الوحيدان في الإقليم اللذان لا يزال يتوطّن فيهما المرض، وكذلك دعم غيرهما من البلدان المتضررة من الفاشيات».

وأشار جعفري إلى دور هذه اللجنة في دعم تلك البلدان من خلال التعبئة السياسية والاجتماعية والمالية لضمان تمكُّن إقليم شرق المتوسط في نهاية المطاف من إنجاز مهمته المتعلقة باستئصال شلل الأطفال.