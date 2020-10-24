«الاتحاد» العمـالي .. يواصل نشر التوعية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تواصل صحيفة الاتحاد حملتها للتوعية، من خلال «الملحق العمالي» في عدده الجديد، والذي يستهدف شريحة العمال في المدن العمالية على مستوى الدولة بلغات الأوردو والمليباري والإنجليزية والفلبينية، وتم توزيع «الملحق» على العمالة باستخدام تقنية «كيو آر» وصيغة «بي دي إف»، وتضمن المستجدات الخاصة بجائحة «كورونا» والقرارات الحكومية، إضافة إلى 20 نصيحة موجهة للعمال عليهم الالتزام بها أثناء زيارة مراكز التسوق.

وحرص «العدد» على إرسال رسائل إيجابية للعمال وطمأنتهم باستقرار الوضع مقارنة بدول العالم، وأن الإمارات الدولة الأقل عالمياً في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأيضاً الأقل عالمياً في معدلات الوفاة، كما تضمن العدد المستجدات في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 20 نصيحة للعمال للوقاية من «كورونا» في مراكز التسوق، ونقل للعمال تفاصيل الإحاطة الإعلامية وارتفاع معدلات الشفاء لدى المصابين بـ«كورونا»، كما أن الإصدار يشدد على أن تتبع المخالطين كخطوة مهمة لتقليل الإصابات.

كما تناول الإصدار الإشارة إلى ما أبرز ما جاء في الإحاطة الإعلامية الأخيرة، وارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في الدولة بنسبة 9% خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق، والذي تم خلاله رصد عدد المتعافين 10306 حالات.. وأن المؤسسات الصحية المعنية قامت بإجراء 769.096 فحصاً على مستوى الدولة خلال الفترة المذكورة، كشفت عن زيادة بنسبة 15% في الحالات المؤكدة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، ليبلغ عدد الحالات 8986 حالة.

كما يتضمن الإصدار عدد المخالفات وأسبابها حسب المناطق التي تم ضبط المخالفة فيها، كما تناول العدد جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في التصدي للجائحة والقوانين والتعاميم التي صدرت بهذا النحو، وإجراءات السلامة عند التسوق.

كما يتضمن العدد المبادرات التي تنفذها الهيئات والمؤسسات للعمال، حيث تم تناول مشروع حفظ النعمة، التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ مبادراته الخيرية القائمة على مبدأ التكافل والتراحم المجتمعي دون تميز، وذلك لتخفيف الأعباء عن العمال عند شرائهم الهدايا لأسرهم.