«صحة» تطلع السفير الأميركي لدى الدولة على تطورات تجارب لقاح «كوفيد ـ 19»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة.

والتقى كلٌ من الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات، في شركة «صحة»، والدكتورة نوال الكعبي المدير الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة»، ورئيسة اللجنة الوطنية السريرية لمرض «كوفيد - 19»، مع السفير الأميركي وألیسون دیلورث، المستشارة الاقتصادیة، والسیدة سوزان ولمز، مساعدة بالقسم الاقتصادي في السفارة، حيث تم إطلاع الوفد الأميركي على آخر التطورات الخاصة بتجارب لقاح كوفيد ـ 19، والتي شهدت دولة الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لإثبات سلامة وفعالية اللقاح.

وأصطحب الدكتور مروان، والدكتورة نوال، السفير الأميركي والوفد المرافق له في جولة في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، حيث أقامت شركة «صحة» مركزاً لإجراء التجارب السريرية وزودته بالممارسين الصحيين المتخصصين للإشراف على هذه التجارب، بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي، وشركة «جي 42 للرعاية الصحية» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، حيث جاءت هذه التجارب تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والتزامها بالتغلب على هذا الوباء العالمي، ومساهمات الإمارات البارزة في المجال الصحي على مستوى العالم.