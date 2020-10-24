مشروع حفظ النعمة يوزع حقيبة مسافر على العمال

بدرية الكسار (أبوظبي)

يواصل مشروع حفظ النعمة التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مبادراته الخيرية القائمة على مبدأ التكافل والتراحم المجتمعي دون تمييز، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على العمال عند شرائهم الهدايا لأسرهم.

ووزعت «الهيئة» 1109 حقائب مسافر على فئة العمال المغادرين الدولة، الذين قد انتهت فترة عملهم بالدولة خلال الفترة من مارس الماضي ولغاية الشهر الحالي، والتي تشتمل على الملابس الجديدة لأسر العمال من النساء والرجال والأطفال الأغطية والشراشف والأحذية وغيرها من المستلزمات الشخصية، وتتم عملية اختيار الملابس من خلال العامل نفسه حسب الأعمار السنية لأطفاله واحتياجاتهم، لتقديمها لأسرهم هدية لإدخال الفرحة والسعادة على قلوبهم، وشملت قائمة المستفيدين عمالاً من الهند والفلبين وسوريا وأريتريا والسنغال واليمن والصومال وموريتانيا والسودان وجزر القمر، وعدد من الدول الأخرى.