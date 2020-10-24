نورة الكعبي: خريطة طريق شاملة لاكتشاف المواهب الوطنية

دبي (الاتحاد)

اعتمدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب نتائج ومخرجات عمل الإدارة الافتراضية لاكتشاف المواهب في «وزارة اللامستحيل»، والخطط والمبادرات المستقبلية التي يتم العمل على تصميمها، والتي شملت إطلاق الأجندة الوطنية للمواهب، وبرنامج خبير الموهبة لإعداد جيلٍ جديدٍ من المتخصصين في اكتشاف وتنمية المواهب، والمجلس التنسيقي لحوكمة منظومة الموهبة والإشراف عليها، إضافة إلى برنامج «صاقل» لتنمية وتطوير المواهب الوطنية، من خلال المشاريع المتخصصة.

وأكدت معالي نورة الكعبي، أن المواهب الوطنية ثروة المستقبل، وأولوية حكومية على أجندتنا عبر برامج عمل وسياسات واستراتيجيات تحفز على استكشاف المواهب ورعايتها وتنميتها لبناء منظومة متكاملة من المواهب في مختلف المجالات والقطاعات، قادرة على النهوض بمسيرة التنمية في الدولة، وقالت: «تُعد مخرجات إدارة اكتشاف المواهب في وزارة (اللامستحيل) خريطة طريق شاملة لمختلف القطاعات والمجالات في الدولة، تتيح لنا تصميم البرامج والمبادرات التي تضمن احتضانها وتنميتها وتوظيف إمكاناتها وإطلاق العنان لإبداعاتها، من خلال دعمها في مختلف المراحل العمرية، بما يعزز تنافسية المواهب الوطنية عالمياً».

وأضافت: «المواهب الإماراتية قوة كبيرة قادرة على لعب دور محوري في دفع عجلة القطاع الإبداعي في الدولة، خصوصاً في القطاعات الناشئة التي باتت حاضنة للمواهب، ومؤثرة في اقتصاد المستقبل»، مؤكدة أن إدارة اكتشاف المواهب عملت على مدار عام كامل مع مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية والعالمية على رصد التحديات التي تواجه الموهوبين، ودراسة أفضل الممارسات العالمية للخروج بمبادرات نوعية تلبي متطلعات المجتمع، وتنقل الدولة إلى مرحلة جديدة تكون الموهبة فيها وظيفة للشباب في المستقبل، وتضيف قيمة للاقتصاد الوطني.

وتهدف الإدارة الافتراضية لاكتشاف المواهب، إلى تطوير آلية لاستكشاف وتحليل مهارات الأفراد في مجتمع دولة الإمارات كل حسب موهبته، وتزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة، وتهيئة بيئة حاضنة لها، وتوفير المعطيات اللازمة لتطويرها والعمل على ابتكار أدوات لتنمية المواهب بطرق احترافية وإتاحة بيانات جميع الموهوبين للجهات الحكومية والخاصة، ما يسهم في تعزيز مسيرة الدولة التنموية القائمة على الاقتصاد المعرفي والمستدام وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأطلقت الإدارة الافتراضية لاكتشاف المواهب الأجندة الوطنية للمواهب الهادفة إلى توحيد وتنسيق جهود جميع الجهات بمنظومة المواهب بالدولة، وفقاً لخمسة مبادئ رئيسية هي، العدالة، والمساواة، والنزاهة، والموضوعية، والشفافية التي تركز على توحيد تعريف ومجالات الموهوب على مستوى الدولة بالاعتماد على أربعة أهداف رئيسية تدعم رؤية الأجندة على مدار السنوات الخمس المقبلة، هي اكتشاف المواهب الفريدة المتنوعة لدى أفراد مجتمع دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين وفق معايير وأسس علمية معتمدة، وتنمية وتطوير المواهب عبر برامج محفزة، واستثمار المواهب التي تتم رعايتها في سوق العمل المناسب، وخلق بيئة جاذبة وحاضنة للمواهب.

كما تم إنشاء المجلس التنسيقي للموهبة؛ بهدف حوكمة منظومة الموهبة في الدولة والإشراف عليها وتنسيق الجهود في مجالات الموهبة المختلفة سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية، ويضم المجلس في عضويته الجهات الاتحادية المعنية بالمواهب، ويتكون من فرق تنفيذية تعمل على الإشراف وتنسيق الجهود في مجالات الموهبة المختلفة.