70 % من المدارس الخاصة بالشارقة لديها مساحات خضراء

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، نتائج الاستبيان الذي أطلقته مؤخراً لقياس مستوى الخدمات الداعمة والمعززة للصحة في مدارس وحضانات إمارة الشارقة، وذلك بهدف البدء بتطبيق المعايير المستحدثة التي يستند عليها برنامج المدارس الصحية، الذي تقدمه الإدارة برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ويندرج تحت مظلة المدارس المعززة للصحة والمعتمد من منظمة الصحة العالمية، ومنظمات دولية متخصصة في صحة الأطفال واليافعين. واستطلع الاستبيان الذي نظمته الإدارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وشاركت به وزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجلس الشارقة للتعليم، آراء الكادر الإداري والتدريسي للمدارس والحضانات، وشمل 90.20% من المدارس الخاصة، و100% من الحضانات الحكومية، و81.30% من المدارس الحكومية، من إجمالي المدارس والحضانات الحكومية والمدارس الخاصة الموجودة في إمارة الشارقة، وتركزت نتائج الاستبيان على 11 معياراً خدمياً معززاً للبيئة الصحية المدرسية، ومن ضمنها مدى توافر مساحات خضراء لممارسة الأنشطة الرياضية، وتنظيم فعاليات رياضية مشتركة بين الطالب وولي الأمر، ووجود خطة إخلاء للمدارس، وتوافر حقيبة إسعافات أولية، وعيادة مدرسية وسياسة تموين صحية في المدارس، بالإضافة إلى أسئلة حول وجود موظفين مدربين على الإسعافات الأولية.وكشفت النتائج عن أن 70% من المدارس الخاصة لديها مساحات خضراء لممارسة الأنشطة، بينما بلغت النسبة في المدارس الحكومية 58%، وفي الحضانات الحكومية 74%، كما أوضح الاستبيان أن 86% من المدارس الخاصة لديها سياسة تموين صحية، بينما بلغت النسبة في المدارس الحكومية 100%، أما بالنسبة للحضانات الحكومية، فهذا المعيار هو غير منطبق؛ لأن 100% يتم الاعتماد على حقيبة الغذاء المنزلية للطفل، وعن اتباع إرشادات صحية في المقصف كشفت النتائج عن أن 86% من المدارس الخاصة تتبع الإرشادات الصحية في المقصف، بينما بلغت النسبة في المدارس الحكومية 91%، أما بالنسبة للحضانات الحكومية فهذا المعيار هو غير منطبق، ولكن هناك اشتراطات لمنع الغذاء غير الصحي بنسبة 96%. كما أوضحت النتائج أن 58% من المدارس الخاصة توظف عاملي المقصف بعد اجتياز دورة في سلامة الأغذية، بينما بلغت النسبة في المدارس الحكومية 54%، أما بالنسبة للحضانات الحكومية، فهذا المعيار هو غير منطبق، ولكن تتم مراقبة حقيبة طعام الطفل من قبل المشرفين في الحضانة بنسبة 100%، وعن سياسة قبول الطلبة من ذوي الهمم، كشف الاستبيان عن أن 85% من المدارس الخاصة تقبل فئة الطلبة من ذوي الهمم، بينما بلغت النسبة في المدارس الحكومية 60% من المدارس تقبل كل حالات ذوي الهمم و40% من المدارس تقبل حالات معينة فقط.