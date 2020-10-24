أكاديمية الإعلام الجديد تعزز المحتوى العربي الرقمي

دبي (الاتحاد)

وقعت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، عقد تعاون مع صانعة المحتوى العربية الشهيرة العراقية الجنسية مينا الشيخلي، لإبراز رسالتها وإثراء المحتوى الذي تقدمه ضمن كافة حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتطوير وإدارة كافة شراكاتها الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الأكاديمية لتسخير نفوذ صنّاع المحتوى العرب، والتعاون معهم لدعم مسيرتهم من جهة، ولتعزيز المحتوى العربي الإيجابي عبر منصات التواصل الاجتماعي من جهة أخرى.

ويشكل التعاون الاستراتيجي بين صانعة المحتوى الشهيرة مينا الشيخلي، التي يتابع منصاتها الإعلامية أكثر من 5 ملايين متابع حول العالم، اعترافاً بالدور الرائد الذي تلعبه الأكاديمية في تحقيق إضافة نوعية لمشهد المحتوى الرقمي العربي، ليعكس نجاح أكاديمية الإعلام الجديد في فتح آفاق جديدة وواسعة أمام صنّاع المحتوى العرب لصناعة محتوى إيجابي، يعزز مكانة المنطقة العربية في مجال الإعلام الرقمي الجديد.

وقال راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: «لطالما سعينا في أكاديمية الإعلام الجديد إلى دعم المحتوى الخلاق والهادف في المنطقة العربية، ونستكمل هذه الرؤية اليوم بالإعلان عن تعاوننا مع مينا الشيخلي، لتعزيز رسالتها المتعلقة بصناعة المحتوى الذي ينسجم مع أهداف الأكاديمية خاصةً، وأنها واحدة من المواهب المؤثرة في العالم العربي، والتي نجحت من خلال محتواها المميز في كسر العديد من الصور النمطية السائدة، وما هذا التعاون إلا انعكاس لأهداف الأكاديمية ورؤيتها المتعلقة برعاية صناّع المحتوى البارزين والمؤهلين لنشر الرسائل الإيجابية عن العالم العربي».