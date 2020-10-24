شرطة دبي تُطيح تشكيلاً عصابياً دولياً

دبي (الاتحاد)

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من الإطاحة بتشكيل عصابي دولي ضالع في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية العابرة للحدود، في عملية أطلقت عليها اسم «خطوة بخطوة»، ضبطت خلالها 3 من أفراد العصابة الذين سعوا إلى ترويج 33 كيلوجراماً من مادة الكريستال المخدرة في الدولة بناءً على تعليمات زعيمهم الموجود في دولة آسيوية، والذي يُعد أحد الرؤوس الكبيرة في تجارة المخدرات.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إن رجال مكافحة المخدرات في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، استطاعوا بالتعاون مع شرطة الشارقة الإطاحة بالتشكيل العصابي الدولي وإحباط مخططهم الهادف إلى إدخال وترويج 33 كيلوجراماً من مادة الكريستال للدولة.

وحول تفاصيل القبض على العصابة، أكد العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه وردت معلومات موثوقة تفيد بوصول كمية من المخدرات من قبل أفراد العصابة إلى دبي، وأنه سيتم إيداعها وإخفاؤها في أحد المستودعات، وبعد أخذ الإجراءات القانونية بإصدار إذنٍ من النيابة العامة بدبي بضبط وتفتيش المتورطين، إضافة لتفتيش مركباتهم ومقر سكنهم والمستودع، تم رصد تحركاتهم «خطوة بخطوة» ومُراقبة موقع المستودع لعدة أيام إلى أن جاء المتهمان الأول والثاني إليه بغرض أخذ المخدرات حسب توجيهات زعيمهما.

وأضاف أن المذكورين قاما بإخراج جزء من الكمية يقدر بـ22 كيلوجراماً من مُخدر الكريستال من المستودع، وقاما بنقل الكمية إلى إحدى المناطق الصناعية بإمارة الشارقة بغرض إخفائها لحين وصول تعليمات زعيمهم الجديد، ومن خلال التنسيق التام مع إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة تمت مداهمة المتهمين وضبطهما والسموم المخدرة بحوزتهما، حيث أقرا بالتُهمة الموجهة إليهما وهي حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد ترويجها.

وأشار إلى أن فريق العمل لهذه القضية تجددت لديه معلومات بوجود متهم ثالث سيأتي لأخذ ما تبقى من المخدرات، والتي تزن 11 كيلوجراماً من الكريستال، حيث تمت مراقبة المستودع ذاته إلى أن حضر المتهم باحثاً عن المخدرات المخبأة فيه وأخذها وانتقل بها لإمارة الشارقة وعند ترجله من المركبة تمت مداهمته وبحوزته المخدرات.

وذكر أنه وبعد جمع الاستدلالات من أفراد العصابة، تبين أن زعيمهم قسّم الكمية إلى مجموعتين، المجموعة الأولى المضبوطة مع المتهمين الأول والثاني كانا سيتسلمانها لترويجها مُقابل 22 ألف درهم، والمجموعة الثانية للمتهم الثالث الذي كان سيقوم بنقلها لرجل آخر مقابل 3500 درهم.

وأشار أن التعاون والتنسيق بين أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة والعمل بروح الفريق تعزز من جهود المكافحة والتصدي لمحاولات جلب المخدرات وترويجها في الدولة، موضحاً أن القيادة العامة لشرطة دبي سخرت الإمكانات اللازمة لضبط جميع المتورطين في العملية، ومنع الترويج لهذه الآفة في الدولة، مؤكداً أن عناصر المكافحة لن يتهاونوا في التعامل مع كل من تسوّل له نفسه جلب المخدرات والعقاقير المخدرة للدولة وترويجها.