شرطة دبي تُدرب حراس أمن «القرية العالمية»

دبي (الاتحاد)

نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورش عمل تدريبية لمشرفي وحراس أمن القرية العالمية، التي تنطلق فعالياتها اليوم.

وأوضح العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الورشة التدريبية تأتي ضمن خطة الإدارة العامة للمرور الخاصة بحراس أمن المؤسسات الخاصة، بهدف تأهيلهم وتدريبهم في المجال المروري، وتمكينهم من اتخاذ بعض الإجراءات التي يقوم بها رجل المرور، بالإضافة إلى خفض زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة، وخفض انتقال الدوريات لموقع الحادث البسيط، ورفع الإحساس بالأمن والأمان، ونشر الوعي وزيادة تبني الخدمات الذكية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع.

وقال العميد سيف المزروعي: إن الورشة التدريبية تهدف لإكساب حراس الأمن مهارات عملية تساعدهم في أداء رسالتهم بطريقة علمية وأمنية صحيحة، وذلك من خلال معرفة أنواع الحوادث التي يمكن وقوعها وكيفية التعامل معها، وطرق تخطيط الحوادث المرورية وإعداد تقارير الحوادث المرورية البسيطة عن طريق استخدام التطبيق الذكي لشرطة دبي، بالإضافة إلى معرفة أكثر المخالفات المرورية التي تتسبب في عرقلة حركة السير وطرق التعامل معها، كالوقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها، وإيقاف المركبات على الأرصفة، وكذلك عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور، ووقوف المركبات في الأماكن المخصصة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى طرق تصوير المركبات المتسببة في الحادث.