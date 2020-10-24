ندوة افتراضية للتوعية بسرطان الثدي

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة الصحة بدبي، ندوة افتراضية للتوعية بسرطان الثدي ركزت على عدد من المحاور المتعلقة بأسباب وأعراض وطرق الوقاية من سرطان الثدي، والجهود وأكدت الندوة أهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية ودورها في الوقاية من سرطان الثدي، وشرحت كيفية الكشف الذاتي عن المرض، ومعايير التصوير الاشعاعي للثدي «الماموغرام» وأهمية الدعم النفسي للمرضى.

وشارك في الندوة الافتراضية كل من الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، والدكتورة إسعاف غازي استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى دبي، والدكتورة موزة البدواوي استشاري أمراض سرطان الثدي بمستشفى دبي، والدكتورة فاطمة العلماء استشاري ورئيس قسم صحة الطفل بقطاع الرعاية الصحية الأولية، وغيرهم من الأطباء والمتخصصين في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة هند العوضي أهمية الندوة، التي تأتي ضمن جهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لرفع الوعي والتثقيف الصحي لدى سيدات المجتمع حول الطرق المتعددة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأهمية الفحص الدوري لتفادي المضاعفات السلبية للمرض.

وأوضحت أن مرض سرطان الثدي يعد من أكثر أمراض السرطان شيوعاً على مستوى العالم.