«الموارد البشرية والتوطين» تدعو الأسر لتوفير المستلزمات الوقائية للعمالة المساعدة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الأسر وأصحاب العمل لتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة ومعدات الوقاية والسلامة الصحية والمهنية للعاملين المساعدين، حرصاً على عدم إصابتهم بفيروس كوفيد - 19 وعدم نقله إلى أفراد العائلة.

وتوجهت الوزارة برسائل توعية، عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أصحاب العمل والأسر في إطار الحفاظ على سلامة العمالة المساعدة في ظل جائحة كوفيد - 19.

كما أصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً للمنشآت يضمن استمرارية الأعمال في فترة الجائحة، والذي يهدف إلى توعية أصحاب العمل بكيفية الحفاظ على قدرة مؤسساتهم على مواصلة أنشطتها الحيوية والتعامل مع الحالات الطارئة في حال ظهور حالات إصابة بالفيروس وكيفية التعامل معها.

وتنصح الوزارة المنشآت بضرورة تحديد الأطراف المعنية ذات الاعتمادية في استمرارية الأعمال، وتحديد الأماكن البديلة والمواقع التي يمكن أن تستخدم للقيام بالأعمال في حال تأثر الموقع الذي انتشر فيه الوباء، وتوظيف التكنولوجيا مثل العمل عن بُعد والتحول الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن وضع الإجراءات الوقائية لتجنب تأثر المنشآت والسكن العمالي بالوباء، أو للكشف المبكر عن الحالات المشتبه بها، لحماية جميع الأفراد من خطر تفشي الأوبئة.

وذكر الدليل الإرشادي بأن الشركات عليها اتباع التدابير الوقائية في مقار العمل، مثل ضمان توفر كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المنشآت في مقر العمل، ضمن خطة استمرارية الأعمال وتوفير نقاط فحص (فرز) عند مداخل مقار العمل، يتم فيها اختبار درجات الحرارة والسؤال عن وجود أعراض المرض عند الوصول للعمل أو المغادرة، والالتزام بتعقيم الأجهزة والمرافق في المنشأة، وتجهيز ملصقات بعدة لغات يفهمها العمال في مواقع العمل تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الوباء. كما شمل الدليل التدابير الوقائية في سكن العمال مثل تعقيمه يومياً، ومنع التجمعات ووقف جميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، وتقليل عدد العمال في وقت تناول الوجبات في مطاعم السكن العمالي، وترك مسافة آمنة بين العامل والآخر بحد أدنى مترين، فضلاً عن ملصقات التوعية بلغات مختلفة.

وحدد الدليل خطوات توزيع الموارد البشرية من خلال تحديد عدد العاملين للمهن الحيوية وتوزيعهم في أماكن مختلفة للعمل على تقليل الاختلاط، وتحديد عدد العاملين للمهن الأقل حيوية واستخدام تقنية العمل عن بُعد لتقليل اختلاط العاملين.