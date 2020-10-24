إنجاز 22 % من مبنى «الموارد البشرية والتوطين» بأم القيوين

الشارقة (الاتحاد)

تنفذ وزارة تطوير البنية التحتية عدداًً من المشاريع الاتحادية في مختلف مناطق الدولة، ومن ضمنها مشروع مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين في أم القيوين، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 22%، كما تنفذ مشروع إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة/‏‏‏ البيبة -سيح الحرف - رأس الخيمة، ومشروع صيانة وإضافات مسجد سالم بن سلطان القاسمي -المدينة رأس الخيمة.

ويتألف مشروع إنشاء وإنجاز مبنى مكتب العمل بمنطقة السلمة بأم القيوين بوزارة الموارد البشرية والتوطين في المبنى الرئيسي من قاعات اجتماعات، ومكاتب إدارية، وقاعات تدريب، وفراغات الخدمة الذاتية، وغرف كهرباء، ونظم معلومات، ومصلى (رجال/‏ ‏‏سيدات)، ومنطقة ترفيه، وقسم توطين، بالإضافة إلى قسم سعادة المتعاملين، وقاعة متعددة الأغراض، ومبنى خدمات، حيث بلغت تكلفة المشروع 13 مليوناً و399 ألف درهم، ونسبة الإنجاز 22%، ويتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من العام المقبل 2021.