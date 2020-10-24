صقر غباش يستقبل أمين عام الاتحاد البرلماني العربي

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي سعادة فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

تم خلال اللقاء، الذي حضره سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، التأكيد على أهمية العمل البرلماني المشترك وآلياته وتعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق جهود المجالس البرلمانية العربية في المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأكد معاليه على الدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني العربي في تعزيز علاقات الأخوة والترابط بين البرلمانات العربية وضرورة تفعيل أوجه العمل البرلماني العربي في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم.

وقدم سعادة فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي التهنئة لمعالي صقر غباش بمناسبة تسلمه رئاسة الاتحاد البرلماني العربي متمنياً لدولة الامارات المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات.

كما قدم أمين عام الاتحاد البرلماني العربي خلال اللقاء شرحا مفصلا حول أنشطة الاتحاد وبرامجه المستقبلية.