حاكم رأس الخيمة يصدر قراراً بإعادة تشكيل «هيئة المواصلات»

رأس الخيمة (‏وام)‏

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القرار رقم 7 لعام 2020، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة رأس الخيمة للمواصلات.

ونصّ القرار على أن يشكّل مجلس إدارة الهيئة، برئاسة ناصر سالم عبيد مردد رئيساً، ويوسف محمد إسماعيل نائباً للرئيس، وعضوية كل من سيف حمد قضيب الزعابي، وهاشم أحمد سعيد المنصوري، ومحمد علي الشرهان، وعلي حسن جكه المنصوري.

وحدد القرار بناء على المرسوم الأميري رقم 1 لعام 2008 مدة العضوية في مجلس إدارة الهيئة بثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويستمر المجلس بعد انتهاء مدة عضويته بأداء مهامه، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، أو تجديد مدة عضويته.