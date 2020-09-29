خليفة: صباح الأحمد قامة كبيرة وقيادة تاريخية

أبوظبي (وام)

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ببالغ الحزن والأسى أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية «أمس»، داعياً سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان. وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي:

«بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه «أمس».

إننا في دولة الإمارات فقدنا برحيل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح زعيماً من أبرز أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ودافع عن قضايا العروبة والإسلام بصدق وإخلاص، وكان من رواد العمل الخليجي المشترك، وأسهم مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وإذ نعرب عن خالص تعازينا لآل الصباح الكرام ولشعب دولة الكويت الشقيقة في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فإننا نؤكد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب دولة الكويت وقيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك».

ونوه سموه بمناقب الفقيد في مجال العمل الإنساني وجهوده في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء، حيث عمل دون كلل على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه، مؤكداً أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قامة كبيرة وقيادة تاريخية لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها.

وقد أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام، اعتباراً من أمس، وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج.

إلى ذلك، نعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ببالغ الحزن والأسف أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، داعياً سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم عجمان البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم».

بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى جوار ربه «أمس» بعد عمر سخره لخدمة وطنه وشعبه.

وإن ديوان حاكم عجمان إذ يشارك الكويت الشقيقة بأحزانها على هذا المصاب الجلل يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة آل أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق.. ويتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وقرر الديوان إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام خلالها، اعتباراً من أمس، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، داعياً سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وقال سموه « برحيل فقيدنا الكبير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فقدت الأمتان العربية والإسلامية أحد أبرز القادة الذي كان له بصمات خالدة ومواقف شجاعة في المنطقة العربية والعالم، وقد كان الراحل قائدا من طراز رفيع قدم الكثير لشعبه وأمته، وأسهم مع إخوانه قادة دول الخليج العربي في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

كما نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ببالغ الحزن والأسى المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .. صدق الله العظيم».

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية أمس بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء الإنساني على الصعيد الوطني والخليجي والدولي وفي دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية في مختلف المحافل.

ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بصادق العزاء وصادق المواساة لآل الصباح الكرام ولشعب دولة الكويت الشقيقة في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام، اعتباراً من أمس وتنكيس الأعلام في جميع الدوائر المحلية في الإمارة.