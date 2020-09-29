رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام وأولياء العهود والنواب يعزون نواف الصباح

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت الشقيقة في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيد، راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «رحم الله أب الكويت الحاني، وقلب الخليج النابض، وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح، حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه، تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت، ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «رحم الله الوالد والقائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد.. رجل الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك.. ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية خالدة في ذاكرة الأجيال.. خالص عزائنا ومواساتنا إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق».