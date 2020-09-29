الحكام يعزون نواف الصباح

إمارات الدولة (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص مواساته في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقية تعزية مماثلة إلى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقيات تعزية إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيـس مجلس الوزراء الكويتي، وإلى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت الشقيقة، أعربوا خلالها عن خالص مواساتهم في الفقيد، راجين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيـس مجلس الوزراء الكويتي، وإلى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت الشقيقة.