حمدان بن زايد: صباح الأحمد والد الجميع

أبوظبي ( الاتحاد)

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أمس، المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أميـــر دولة الكــويت الذي انتقـــل إلـــى جوار ربه، أمس.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه على «تويتر» : « رحم الله والد الجميع الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية والدبلوماسية، قاد بحكمته وحنكته الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة وساهم بجهوده المشهودة في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، تعازينا لآل الصباح وللشعب الكويتي، وندعو الله أن يحفظ الكويت وأهلها».