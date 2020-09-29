هزاع بن زايد: صباح الأحمد.. إنسانية لا تُنسى

أبوظبي (الاتحاد)

نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»: «كان الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشقيقة قامة وطنية وخليجية وعالمية فريدة، وقد ترك بحكمته وإنسانيته أثراً لا ينسى في قلوب شعبه ومحبيه. عظّم الله أجر الأشقاء في الكويت برحيله، وتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».