منصور بن زايد: صباح الأحمد قائد تاريخي

أبوظبي (وام)

نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي ما يلي نص النعي: «ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله، نتقدم بخالص العزاء والمواساة، لآل الصباح الكرام وشعب وقيادة الكويت الشقيقة في وفاة الوالد المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الذي برحيله يفقد الخليج أميراً حكيماً، وقامةً كبيرةً، وقائداً تاريخياً، ورمزاً شامخاً، ورجل توافق وتعايش وتسامح وسلام، كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه، ودعم قضايا أُمتيه، وكان من مؤسسي العمل الخليجي المشترك والمؤمنين به، وأسهم بإخلاص مع إخوانه القادة الخليجيين في بناء صرح مجلس التعاون، وتقوية بنيانه وتعزيز مسيرته. ونحن على ثقة في قدرة شعب الكويت وقيادته الحكيمة على تجاوز هذا المصاب الجلل، والسير على نهج الفقيد.