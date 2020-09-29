نواف الأحمد أميراً للكويت

الكويت (وكالات)

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أمس، أن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سوف يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميراً لدولة الكويت في جلسة خاصة للمجلس اليوم.

وقال الغانم في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية: «تقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة 60 من الدستور».

وقال الغانم في تغريدة على «تويتر»: «التقيت سمو الأمير، وتقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام المجلس صباح اليوم».

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت الشيخ علي الجراح الصباح، أمس، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن 91 عاماً، في الولايات المتحدة الأميركية. وقطع تلفزيون الكويت الرسمي البث وأذاع آيات من القرآن الكريم.

وكان الأمير الراحل غادر إلى أميركا على متن طائرة طبية مجهزة لتلقي العلاج بعد إجراء عملية جراحية في الكويت الشهر الماضي. ومن المقرر أن يصل جثمان الفقيد إلى الكويت اليوم، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد ناصر الصالح، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: «عملاً بالدستور في شأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي الشيخ نواف أحمد أميراً لدولة الكويت، وتعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوماً».

ولقي نبأ وفاة فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية تفاعلاً كبيراً على المستويين الرسمي والشعبي في دولة الإمارات، ليعكس ما حظي به الراحل من احترام وتقدير لدى القيادة والشعب الإماراتي.

وترك الفقيد خلفه مسيرة حافلة في خدمة وطنه وأمته الإنسانية بشكل عام، فحققت الكويت في عهده قفزات تنموية واقتصادية في مختلف المجالات، وأسهمت حكمته ووساطاته في رأب الصدع بين الأشقاء وحل العديد من أزمات المنطقة.

وحرص «رحمه الله» على تعزيز علاقات الأخوة والصداقة مع دولة الإمارات وجمعته علاقة وطيدة ومتميزة مع قيادتها الرشيدة.. فقد شهدت العلاقات الإماراتية الكويتية في عهده تطوراً ملموساً، انتقلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتنسيق التام حيال جميع القضايا والمستجدات العربية والعالمية، انطلاقاً من وحدة المصير والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منح الأمير الراحل الشهر الجاري وسام الاستحقاق الأميركي، وقال البيت الأبيض إنها أول مرة يتم فيها منح هذا الوسام منذ عام 1991. وتسلم الشيخ ناصر نجل أمير الكويت الأكبر الوسام.

خير خلف لخير سلف

يؤدي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميراً لدولة الكويت، بعد أن نادى به مجلس الوزراء أميراً للكويت، عملاً بالدستور.

وتنص المادة الرابعة من الدستور، والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن «الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح».

وتوضح المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه «إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً». وتنص المادة 60 من الدستور على أن «الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

حياته ونشأته

ولد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937 بمدينة الكويت في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حالياً)، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت منذ 1921 حتى 1950.

والشيخ نواف متزوج ولديه 4 أولاد وبنت وهم الشيوخ: أحمد وفيصل وعبدالله وسالم وشيخة، ودرس الشيخ نواف في مدارس الكويت المختلفة، وهي مدارس حمادة وشرق والنقرة، ثم في المدرسة الشرقية والمباركية، وواصل دراساته في أماكن مختلفة من الكويت، بحسب الموقع الرسمي لديوان سمو ولي العهد.

هادئ ومثابر

على مدى ما يقرب من 60 عاماً، تولى الشيخ نواف عدة مناصب رسمية ووزارية بينها الداخلية والدفاع. وبدأ عمله السياسي محافظاً لحولي في عام 1962 وتولى مسؤولية المحافظة لمدة 16 عاماً، ثم أصبح وزيراً للداخلية في عام 1978، ووزيراً للدفاع في عام 1988.

ومع تشكيل أول حكومة بعد حرب تحرير الكويت، تولى الشيخ نواف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أبريل عام 1991، ثم أصبح نائباً لرئيس الحرس الوطني في 1994، وعاد لتولي حقيبة وزارة الداخلية مجدداً في 2003، ثم أصبح ولياً للعهد في 2006، إلى أن جاء أميراً للكويت في 2020.

ويحسب لسمو الأمير تصديه بقوة وحسم للغزو العراقي عام 1990، واتخذ قرارات حاسمة في مواجهته، وجند الطاقات العسكرية والمدنية كافة من أجل تحرير الكويت، واستطاع سموه العمل على ثلاثة محاور: وهي قيادة المقاومة، وتأمين وصول الشرعية الكويتية الممثلة بأمير البلاد آنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ سعد العبدالله سالم الصباح إلى موقع آمن في المملكة العربية السعودية. والمحور الثالث قيادته للجيش، ورفع معنوياته تأهباً لمعركة التحرير.