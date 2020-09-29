«مجلس التعاون»: العالم فقد رائداً للتنمية

الرياض (وام)

نعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأكد الحجرف أن العالم فقد بوفاته رائداً للتنمية، ساعياً دوماً بالخير والمحبة والسلام، هادفاً إلى تعزيز التآلف والتعاون والتضامن بين شعوب العالم، ولم يدخر وسعاً من أجل خير الإنسانية جمعاء. وعبر الحجرف عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل، الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون والأمتين العربية والإسلامية، لما للفقيد الراحل من محبة صادقة وتقدير عظيم ومكانة كبيرة ترسخت في القلوب. وأشاد بما قام به من أدوار عظيمة في مسيرة مجلس التعاون وجهوده الحثيثة والمخلصة لنصرة قضاياه ورفعة شأنه ودعم نهضته ومسيرته التنموية. وتوجه الحجرف إلى الله (عز وجل) أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه عن شعبه وأمته خير الجزاء.