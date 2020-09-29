الجامعة العربية: صباح الأحمد زعيم عربي نادر

القاهرة (الاتحاد)

نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصُباح، أمير دولة الكويت، موجهاً بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة الراحل الكبير. ووصف أبو الغيط الأمير الراحل بأنه «زعيم عربي نادر». وأشار أبو الغيط في بيان له إلى الحس العروبي الصادق، الذي تمتع به الراحل العظيم، ومواقفه المُشرفة في خدمة القضايا العربية ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع، ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة، وتمسكه المستمر بالحوار كنهجٍ لحل المُشكلات المستعصية.

وأضاف أبو الغيط أن احتفاء العالم بالراحل العظيم، ومنحه لقب «أمير الإنسانية» كان فخراً للعرب جميعاً، داعياً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويجزيه خير الجزاء عما حققه لبلده الكويت، ولأمته العربية على اتساعها.