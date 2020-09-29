شيخ الأزهر: صباح الأحمد كان داعياً وراعياً للسلام

القاهرة (الاتحاد)

نعى الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية، أمس.

وأكد شيخ الأزهر أن التاريخ شاهد على أن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان قائداً حكيماً ومخلصاً وداعياً وراعياً للسلام والحوار بين الناس ودائم العمل على نهضة بلاده، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فاستحق بجدارة أن يلقب بـ«أمير الإنسانية».

وأعرب الأزهر الشريف في هذا المُصاب الجلل عن خالص التعازي والمواساة للأمتين العربية والإسلامية ولدولة الكويت حكومة وشعبًا، داعيًا المولى عز وجل أن يسكن المغفور له فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان.