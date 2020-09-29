«الصحفيين الإماراتية»: صباح الأحمد رمز خليجي كبير

دبي (الاتحاد)

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية ببالغ الحزن والأسى المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية عصر أمس، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأشادت جمعية الصحفيين الإماراتية بإسهامات وإنجازات المغفور له ودوره الكبير المحوري الإيجابي والبناء في القضايا الخليجية والعربية وسياسته الحكيمة وحنكته في التقارب ولم الشمل بين الدول والشعوب. وأعرب مجلس إدارة الجمعية عن حزنه الشديد لرحيل أحد الرموز الخليجية العربية الكبيرة، وتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأسرة الحاكمة وحكومة وشعب الكويت الشقيق وإلى جمعية الصحفيين الكويتية وجميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين في دولة الكويت الشقيقة، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمة ويدخله فسيح جناته.